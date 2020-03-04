台北市長柯文哲與中央疫情指揮中心指揮官陳時中為了是否公布病例地點屢次隔空交火，柯還曾酸「現在都要順時中，別逆時中」，如今北市的防疫旅館地點卻不公開，柯4日受訪表示「這不是只有我們片面決定，這個就真的只好順時中了。」

柯文哲表示，防疫旅館是中央的計畫，北市是承辦單位，北市還是資源比較豐富，所以會先做出來寫SOP，據他所知有9個縣市都跟進，所以這是整個台灣的計畫，北市只是一個承辦單位負責寫SOP，然後全台灣有9個縣市跟進，這就不是只有他片面決定，這個就真的只好「順時中」了。

柯強調，系統要嘛就一致，要嘛就全部公開，要嘛就不要，現在已有9個縣市，依照這個速度，應該全台灣都會建立，總不能北市公開、其他都不公開，像這種事情就要全部一致，按照中央的規定處理。

媒體詢問，那陽明山防疫所是否公開？柯說，其實他從頭到尾都主張公開，但如果到現在為止，中央的政策是不想那麼透明，那這樣他就不要自己搞自己。

(中時 )