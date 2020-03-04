南投縣仁愛鄉督達教會田姓牧師，上月28日獨自駕車外出，卻就此失去音訊，家屬連忙通報警消幫忙，警方透過手機訊號定位，確認他最後出現在花蓮中橫公路上，除陸地搜索，還出動直升機幫忙，卻至今6天都沒有消息，家屬則焦急等候，期待能早日盼至親回家。

據了解，田姓牧師平時住在仁愛鄉，在附近的都達部落教會服務，228時開車外出卻就此失聯，家人焦急的通知警消幫忙。警方則透過手機定位，確認田男最後出現在中橫公路碧綠神木附近，立即請花蓮警方、消防和南投縣山區救災防護協會清境中隊等單位支援。

由於田男消失處山高谷深，相關單位不敢大意，空勤總隊也出動直升機搜尋，但田姓牧師消失至今6天，搜救人員只在路邊小徑發現其車輛，車子看來完好無損，門也被上鎖，還在附近發現田男帽子的個人物品，但人至今下落不明，今日將持續陸空搜索，希望能早日傳出好消息。

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(中時電子報)