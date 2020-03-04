台灣面臨少子女化現象，台南市為建構完善的育兒環境，除有育兒津貼、托育補助及設置親子悠遊館等支持家庭育兒的福利服務外，還提供弱勢兒童及少年醫療補助，協助因為醫療問題而有經濟負擔的家庭度過難關，近3年來更幫助許多家有早產兒的爸媽，讓孩子接受診治。

家住台南市的陳姓夫婦，家中已育有1子，在得知第2胎懷有雙胞胎時，對於只是一般收入的他們而言，內心的擔憂多過於欣喜；尤其，在發現雙胞胎體重嚴重過輕且早產時，更是雪上加霜，其中雙胞胎哥哥出生後還衍生發展遲緩以及重度行動不便，需要經常性的進出醫院診治，讓陳姓夫妻更心力交瘁。幸好社會局提供弱勢兒少醫療補助，才能緩解沈重的經濟壓力。因早產衍生病症的雙胞胎哥哥申請此項補助已進入第2年，讓陳爸爸及陳媽媽頗為感謝。

市長黃偉哲表示，市府非常重視日趨嚴重的少子女化問題，除強化各種鼓勵生育的政策外，對有早產兒需醫療的弱勢家庭也編列經費協助。其中，去年度台南市申請弱勢兒童及少年醫療費用補助民眾中，早產兒占了3成7，相較於105年度的1成8，早產兒醫療補助的案件急遽增加。

此外，各醫療院所為使早產兒存活率增加、穩定成長，對於早產兒的醫護及特殊器材的使用也衍生出相當可觀的醫療費用。據社會局統計，去年度補助的弱勢家庭早產兒醫療費用，就高達150多萬元。

黃偉哲認為，此項補助除可緩解家庭沈重經濟壓力，也讓弱勢家庭不放棄任何診治孩童的機會，大家同心齊力為確保台灣下一代的健康成長而努力。

(中時 )