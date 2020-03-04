靜宜觀光系成立於76年，是非科技大學最早推動實習課程，並具備中烹、西烹、烘焙、飲料調製及國際級烹飪設備的學校，建構全方位學習加值鏈。（陳世宗攝）

靜宜觀光系研發餐旅桌遊，將AR擴增實境等創意融入專業課程，以創意課程翻轉教學！（陳世宗攝）

靜宜觀光系研發「布蘭琪小館」桌遊，不僅融會貫通專業經營知識，也成為大專院校相關課程輔助教材及學生交流平台。（陳世宗攝）

「觀光是台灣未來最大的產業！」很多人對觀光系刻板印象是畢業後當領隊或導遊。靜宜大學觀光系主任張柏文說，其實「觀光」是跨領域整合產業，輔導學生考取領隊或導遊證照，只是一部分；靜宜觀光系透過創新課程，培育學生資訊、管理、外語及行銷等跨領域整合能力，培養未來中高階管理人才，這也是綜合大學與科技大學最大的不同。

張柏文指出，靜宜觀光系成立於76年，具有33年悠久歷史，是全國綜合大學中首先將課程規畫為「餐飲管理」、「旅遊產業經營」、「休閒遊憩規劃管理」及「觀光資訊」等4大專長領域；也是非科技大學最早具備中烹、西烹、烘焙、飲料調製及國際級烹飪設備的學校。專任教師及助教群不乏國寶級大廚，實務教學軟硬體實力雄厚，建構全方位的學習加值鏈！

張柏文表示，全球各行業走向資訊化，靜宜觀光系獨具慧眼，早於83年起就推動資訊課程，聘請專任資訊老師，並設有資訊畢業門檻，學生必須在觀光資訊學程中的5個資訊課程選修2門才可畢業。

觀光系教授吳政和說，該系產官學研資源相當豐富，不僅校友分布產官學研各界，也培養許多大專院校、高職觀光相關領域教師；甚至有眾多產業界高階經理人及科技大學等教師前來進修、學習第二專長。

「觀光是最具國際化的產業！」觀光系教授岑淑筱說，很多人誤解觀光產業是「低薪水、高勞力」，該系課程設計著重「資訊」跟「管理」等重要工具性的能力，提供不同面向學習，除導遊、領隊等考照，也學習觀光網頁設計、遊程規畫、人資管理等；同時規畫不同組合國內外實習制度，讓學生更具國際化的宏觀視野。學生畢業後，除觀光領域，也能擔任不同產業的人資、行銷等主管，獲得高端薪資。

吳政和表示，靜宜觀光系研發餐旅桌遊，將AR擴增實境等創意融入專業課程，以創意課程翻轉教學！觀光系著重流程安排及對人的服務，管理及資訊是基本能力，近年更配合科技部計畫，擁有「秘密武器」，就是鼓勵學生自主成立專業社群，目前共有「拈花惹草(園藝療育)」、「美食說客(以不同語文介紹菜色的文化與歷史等)」、「目不轉睛(攝影及多媒體剪輯運用)」、「啡同凡饗(咖啡、調酒)」等四大學生自主社群。

吳政和強調，這4大社群具備理論與實務，以社團方式提升學生將理論應用於實務的興趣，在沒有課堂壓力下，有更多元及加深加廣的學習管道。

觀光系教授陳貴凰從10年前開始推廣「文化美食資源規劃與研究中心」，希望透過產學合作等創新思維，打造旅遊、遊憩、資訊等跨領域的學習平台，也透過「文化美食」教學與研究，提升學生相關就業能力。

(中時 )