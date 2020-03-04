戴德梁行最新發佈《2020大陸商業地產投資意向調查報告》顯示，雖然大陸目前正受到疫情影響，但大部分投資人都對市場持有信心，並看好大陸內地商業地產市場的長期發展。投資者對一線城市熱情更為高昂，其中尤以外資為甚，100%外資受訪者均表示未來12個月內有投資上海的計畫。

回顧過往十幾年間發生的危機，2003年發生的非典疫情由於大陸經濟正處於急速上升期，因此影響短暫；2008年金融危機使全球經濟遭受重大打擊，各國均有拋售資產的情況，但由於大陸房地產項目流動性高，且金融市場相較全球其他國家更為健康，因此地產市場得以迅速反彈。

在當今疫情之下，投資者對市場態度十分微妙。一方面，商務活動受到疫情影響有所放緩；另一方面，上海徐匯濱江誕生310.5億地王。就此，戴德梁行資本市場部特別發起了投資者意向調查。問卷以一對一訪談形式，邀請在大陸最活躍的投資機構的高層參與調研，收穫122份有效問卷並進行分析，供商業地產投資人以及社會各界參考。

戴德梁行大中華區資本市場部總裁、大陸資本市場部主管葉國平表示，北京供應稀缺、上海國際大都會、深圳大灣區概念支撐、廣州高出租率回報穩定，短期的疫情，對比這些城市多年成熟的基礎以及未來龐大的發展潛力，只是個插曲。到了今日，大部分投資者見慣風浪，過去幾年資產價值直線上升讓投資者一直等待市場回檔的入市機會。這次黑天鵝的出現，睿智的投資者應該擁抱這次機會。

戴德梁行亞太區研究部董事陳妍斐稱，在當前疫情影響下，一些行業需求迅速增長，例如線上服務業、人工智慧、新零售和大健康產業等。預計這將促使與這些行業相關的商業地產得到進一步發展，例如資料中心、高標倉庫、研發中心和社區商業等。在辦公大樓、零售、酒店這三大資產類別平均價格短期內或將下調的預期下，投資者可擁有更多投資另類資產的空間，抓住機會，分散風險。

(時報資訊)