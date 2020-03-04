雖新冠肺炎疫情延燒，目前鋼價尚穩，期待第二季後旺季到來；中鋼(2002)不畏外資持續賣超，本周以來股價走穩；外資本周買超的東和鋼鐵(2006)股價續揚，以及中鴻(2014)股價底部墊高。

隨著大陸鋼廠及用鋼的汽車業等陸續復工，近期大陸鋼價有撐。

中鋼第二季起實施月盤及季盤混合制度，日前開出第二季/4月盤價平均漲300~600元，平均漲幅1.9%，預期第二季鋼市回穩後，可望於5月進一步增溫。外資周二持續賣超中鋼3106張，股價今早持穩平盤23元。

中鋼已順利調漲4月和第二季相關產品價格，平均漲幅1.9%，隨著3、4月需求旺季的到來，可望激勵下游廠商提貨的意願，若未來大陸的疫情能夠盡快的獲得控制，預期3月下旬起隨著大陸復工率的提高，將有助於提升貨量的增加。

鋼筋及H型鋼大廠東鋼去年業績比前年成長，獲利年增逾7成，EPS 1.56元；本周外資及自營商為主的土洋法人同步買超，連兩天共計買超逾1200張。

中鴻今年第一季盤價連續三個月調升，外資連續第二天買超，共計買超2624張。

(時報資訊)