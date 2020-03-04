歐系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，調高聯詠2020年TDDI的出貨量至3.15億套，大型DDI表現則取決於韓國面板製造商的發展，目前認為東京奧運拉動力有限，故將其目標價由265元降到260元、評等維持優於大盤。

歐系外資指出，將聯詠OLED DDI的今年的出貨量從7500萬套降低至7000萬套，以反映華為的零組件構造較弱，但由於市占率的增加，故將TDDI的單位數量從3.1億套提高至3.15億套，特別是對於刷新率更高的120Hz產品，將其目標價由265元降到260元、評等維持優於大盤。

歐系外資調查指出，受到新型冠狀病毒影響，預計2020~2021年間將全球智慧手機銷量將降低1.5％，其中又以大中華市場的降幅最劇烈，也將三星的出貨量調降了約5%，但同時將OPPO、vivo以及小米的出貨量調升，原因即為華為存在的風險。

大型DDI方面，歐系外資指出，預計2020年聯詠的增長將取決於韓國面板製造商的動作，而大陸和台灣面板客戶的份額應該持續增加，預計來自於體育賽事(東京奧運會)的推動力將較小。

(時報資訊)