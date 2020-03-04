全球央行捍衛經濟及金融市場穩定，繼澳洲及馬來西亞降息後，美聯儲昨（3月3日）宣布緊急降息50個基點。瑞銀財富管理投資總監辦公室今天針對FED舉措，發布3點最新投資觀點：一、美國確診病例在未來兩周增多，增幅甚至可能頗大，因此美聯儲要採取緊急行動，並不排除下次會議進一步降息。二、經濟復甦的預期下，流動性充裕也緩解了再融資壓力，瑞銀也看好亞洲高收益債。隨著中國疫情受控及企業持續復工，投資者將繼續追逐亞洲高收益債。三、疫情催生龐大的「宅經濟」機遇。

瑞銀指出，美國閃電式寬鬆貨幣政策，把聯邦基金目標利率區間降至1%至1.25%，儘管降幅為市場所預期，但時間上讓人錯愕。美國當前的新冠肺炎確診病例並不多，現階段判斷對主要經濟指標的影響言之尚早，不過，美聯儲跟商界一直保持密切聯繫，加上供應鏈及旅遊業確實已受到影響，借鑒其他國家的情況，疫情對美國經濟構成的風險已相當明顯。

估計美國確診病例在未來兩周增多，增幅甚至可能頗大，因此美聯儲要採取緊急行動，並不排除下次會議進一步降息。儘管主席鮑威爾反覆強調美國經濟仍然強韌，可能會等待更多數據才謀後動，但經濟衰退危機一旦乍現，不排除央行迅速進一步降息。

瑞銀預期金融市場未來持續波動，但保持看好新興市場股票，由於低息環境將維持較長時間，因此偏好高股息的優質企業。此外，投資者要為弱美元作好準備，並可繼續視黃金為避險資產。

中國積極防控新冠肺炎，瑞銀認為疫情在3月末左右大致受控，屆時釋放積壓已久的需求，加上中央推進財政政策，中國經濟將強勁反彈，引導美國國債收益率年底前回升。相對美元投資級債，亞洲高收益債的利差達到4.6%。在經濟復甦的預期下，流動性充裕也緩解了再融資壓力，看好亞洲高收益債。隨著中國疫情受控及企業持續復工，投資者將繼續追逐亞洲高收益債。

最後，全球電商市場當前規模估計達到4.1萬億美元，佔總體零售銷售約16%。隨著智能手機及互聯網加大滲透、科技升級及消費體驗改善，預期電商市場未來10年年增長達15%。值得注意的是，市場商機不止於電商平台及線上零售商，還包括支付及物流服務供應商。

(時報資訊)