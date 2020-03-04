日本2月整體商業活動與服務業活動，雙雙創下近6年來最嚴峻的萎縮。新冠肺炎帶來的衝擊恐將使日本經濟陷入衰退，粉碎由內需帶動經濟復甦的希望。

au Jibun Bank日本2月服務業採購經理人指數（PMI）終值為46.8，略高於初值46.7，與1月終值51.0相比由盛轉衰，並創下2014年4月全國加稅以來的新低點。

綜合PMI終值為47.0，亦低於1月終值51.0，也同樣創下2014年4月來新低。

負責調查報告的財經數據服務公司IHS Markit表示，日本經濟在經歷前一季的萎縮之後，「極可能」在本季陷入衰退，除非該國經濟在3月出現非比尋常的強勁反彈。報告中並指出，日本政府無力化解新冠病毒疫情造成的經濟影響。

根據日前公布的數據，au Jibun Bank日本2月製造業PMI終值為47.8，低於初值47.6與1月終值48.8，並創下2016年5月來新低，為新冠肺炎疫情衝擊日本製造業拉響警報。

(時報資訊)