香港一名女富豪周巧兒近日確診新冠肺炎，震撼外界，因為她的傭人、兄長先後也感染，而她在出現咳嗽症狀時，還到處遊玩、出入各種高級場所，讓富豪圈人心惶惶。

周巧兒是多家公司董事，也是馬會會員，是馬匹「富萬家」的馬主，因此經常出入馬會，加上她經常四處遊玩，去高級場所，因此上月25日她確診後，震撼香港富豪圈，而衞生防護中心公布她的「行程表」，發現她曾5度到醫生楊毅敏那就診，據悉，他是很多明星的御用醫生，其中包含周潤發、甄子丹、謝賢等，都曾聘請他當私人醫生。

另外，她所住的地方是香港的超級富人區，性感女神邱淑貞夫婦、大陸跳水皇后伏明霞夫婦及李嘉誠的小舅子等，都住在這一區，而她在出現咳嗽症狀後，還到處遊玩，多次出入郭富城和方媛喜歡去的馬會，還參加了JW萬豪婚禮，並到柏寧酒店髮廊剪頭髮，到天虹酒家私人包廂用餐。

對此，天虹酒家稱她當天沒和其他客人接觸，服務她的2名員工，已自我隔離14日，柏寧酒店髮廊員工接待她時，都有配戴口罩，目前正自我隔離14日，不過周巧兒的傭人和哥哥也確診，加上愛犬的口、鼻呈新冠病毒「弱陽性反應」，因此讓富豪圈人心惶惶。

(中時電子報)