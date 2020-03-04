國標舞女王劉真昨先傳出腦缺氧，後又爆自發性腦出血緊急動開顱手術，心血管專科醫師江碩儒說，這兩種狀況確實會合併出現，產生續發性腦出血，由於劉真的腦部情況惡化，心臟移植的排序勢必往後退。

台北巿立聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒表示，腦缺氧和腦出血可以單獨發生，也可能合併出現，如果患者心臟功能不好，腦部的血液灌流不足，就會產生腦缺氧的問題，若長期缺氧，腦部內皮細胞受損，這時腦血管就會出現阻塞，一旦哪天血流衝破阻塞的腦血管，就會產生續發性腦出血。

江碩儒說，劉真合併腦缺氧、腦出血，代表病況不是很樂觀，心臟移植的排序也會往後延。

事實上，2月下旬劉真傳出撤除葉克膜，改用心室輔助器時，曾有知情人士透露，劉真的肺、肝、腎功能都不差，問題只卡在心臟功遲遲未能回復；心臟移植權威、振興醫院院長魏崢也說，以劉真的狀況，心臟移植的排序可排在100名以內，但隨著劉真腦部情況嚴重惡化，心臟移植的機率也開始降低。

(中時電子報)