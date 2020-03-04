1. 年後招聘 陸52%企業恐受影響

為了加強新型冠狀病毒肺炎疫情的防控，大陸官方宣佈延長假期，以減少人員流動和接觸。疫情直接影響春節後企業復工。據智聯招聘發佈的調研報告，春節後的招聘旺季受到衝擊，規模有所縮小，僅有四成企業表示不受影響。從整體招聘規模變化來看，許多企業將招聘規模調整到10人以下，原本招聘規模在500人以上的企業，數量明顯減少。不過所有縮減招聘規模的企業，其總體佔比都在5%以內。43.9%的企業人力主管表示招聘規模不會因疫情而改變，13.5%的企業會減招，還有38.8%的企業尚不確定，不確定與減招者合計有52.3%。

今年春節 比特幣大漲11.8%

2. 今年春節 比特幣大漲11.8%

農曆春節期間，全球17種主要資產僅3種上漲，其中比特幣（BTC）漲幅最高，在1月23日至1月31日期間上漲11.84%，遠高於其他標的，春節後比特幣價格繼續走高，重回1萬美元關口。其餘標的中，10年期美債收益率跌幅最大，春節期間下跌了13.06%。最近9年春節期間，比特幣7漲2跌，平均收益率達6.02%，今年受到美伊衝突和中國新冠病毒疫情影響，市場避險情緒高漲，比特幣漲幅達到了6年新高。

出生1465萬 陸創60年新低

3. 出生1465萬 陸創60年新低

2019年大陸總人口達到140,005萬人，首次超過14 億。都市化程度首次超過六成，達到60.6%。但人口自然成長率為千分之3.34，創歷史新低。2019年二孩及以上比重達59.5%。不過，中國大陸出生人口和出生率連降三年。2019年出生人口1,465萬人，比2018年減少58萬人，創1961年以來新低，出生率連續三年下滑，降至千分之10.48。

日本再增消費稅 家庭支出連降3月

4. 日本再增消費稅 家庭支出連降3月

日本統計局數據顯示，2019年12月日本家庭支出較上年同期降4.8%，降幅遠大於預期，這也是日本提高消費稅後，該項數據連續第三個月下滑。去年10月，日本將消費稅提高至10%，這是自2014年消費稅從5% 提高至8% 後，時隔5 年再次提高稅率。如果此次增稅針對所有商品和服務，每年可增加5.7兆日圓稅收。此外，日本政府還推出總規模達2.3兆日圓的臨時政策措施，以減低增稅對經濟的負面影響。

人類發展指數 台灣全球第21

5. 人類發展指數 台灣全球第21

據聯合國開發計劃署（UNDP）最新發佈的2019年人類發展報告（Human Development Report 2019）。這項報告是根據健康、教育與經濟3 領域的4項指標，編製出的人類發展指數（HDI）。依國際定義及編算方法代入台灣數據計算，與該報告評比的189個國家或地區進行排比，台灣在其中排名第21，在亞洲鄰近國家和地區中排名第3。

批判思考教育陸排名第25

6. 批判思考教育陸排名第25

各國學生分別接受著何種形式的教育？2019年世界經濟論壇（WEF）根據各國教育狀況進行統計與評分，得分越接近1，表示教育越以教師為主，並聚焦在記憶背誦，當得分越靠近7，則表示鼓勵個體進行創造性與批判性思考。其中，歐洲國家芬蘭、丹麥與荷蘭包辦了前三名；中國大陸排名第25。

《多維TW》月刊052期

(中時電子報)