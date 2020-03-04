曾拿下「十大性感女星榜」冠軍的超級女神鍾楚紅，如今已60歲，但從她曝光的近照看來，氣質與美貌依舊讓人驚艷，遑論年輕時有多少人追求，連對愛情都相當低調的天王劉德華，都說過鍾楚紅是他心目中的「妻子理想型」，足見紅姑的內外兼備，這樣的她，一生只鍾情一人，為他，甘心守寡12年，不再結婚。

80年代港台演藝圈，鍾楚紅的知名度與人氣數一數二，香港演藝圈曾流傳一句話「再發，發不過周潤發；再紅，紅不過鍾楚紅」，足見其魅力，她當年也是選美佳麗，但參加香港小姐選拔，只拿到第4名，甚至賽後去無線台試鏡演藝人員都失敗，直到電影公司看見她的潛力，安排鍾楚紅拍電影，這才開啟了「紅姑旋風」。

港姐出身的鍾楚紅，曾獲選為十大性感女星榜首。(中時資料照片)

選美試鏡未發光 鍾楚紅個人特質掀起旋風

鍾楚紅曾兩度拿下亞太影后殊榮，演藝成績可圈可點。她的愛情故事，精采程度也不輸電影般浪漫，又感動地賺人熱淚。外型與氣質兼備的鍾楚紅，年輕時不乏俊帥男星、多金小開追求，但她的想法卻很獨特，只在乎內心感受而非外在的表徵，從她選擇另一半就可明顯看出。

1991年當紅之際，鍾楚紅宣布結婚，另一半不是演藝圈男神，更不是政商二代，而是香港廣告界才子朱家鼎，婚後的她直接淡出影壇，只希望能真的成為一個貼心好老婆，時時刻刻陪伴丈夫左右，就算有人出重金邀她復出演藝圈，她也從不考慮，這份心意讓另一半朱家鼎感動不已，也加倍回應太太的愛意。

鐘楚紅跟朱家鼎的婚姻僅16年，在他癌逝後，紅姑成為天主教徒，誓不再嫁。(中時資料照片)

不選多金帥哥卻愛才子 16年神仙眷侶卻天人永隔

鍾楚紅婚後淡出螢光幕，16年婚姻生活朱家鼎對她的疼愛有增無減，經常帶她出國旅行外，外傳更因為鍾楚紅喜歡峇里島，每年必定安排帶她去度假，除承諾鍾楚紅以後將在此過退休生活，甚至直接在當地投資蓋渡假村，好讓老婆圓夢。婚後鍾楚紅不想生孩子，朱家鼎不僅理解支持，還自己出面去勸服長輩，足見他對鍾楚紅在意的程度。

兩人如童話般的甜蜜婚姻，卻僅維持了16年，2007年朱家鼎爆出罹病，不久後就因大腸癌末期病逝，紅姑為此大受打擊，斷絕了與外界的一切聯繫，親友擔心她倒下無法再站起來，直到朱家鼎告別式當天她終於現身，勇敢上台致詞，感性對丈夫告別：「你給了我人生最精采的20年，讓我認是人生的真善美，最寶貴的，是我曾經擁有你，直到永遠」。

兩年後她追隨亡夫信仰，受洗成為天主教徒，表示「一生只愛朱家鼎一人」，宣布不再婚，12年過去，鍾楚紅始終維持著美麗的模樣，也如當年承諾始終維持單身，媒體問她為何真的不再談戀愛、結婚？她解釋並不是因為承諾過不再婚，而是心中始終覺得「愛情仍在」，與朱家鼎刻骨銘心的感情，讓她永不再需要另一個伴侶。

(中時電子報)