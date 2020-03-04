受到新冠肺炎影響，日前民眾一度搶購口罩、酒精、額溫槍、衛生紙等，公平會也派人訪查，國民黨立委提出臨時提案要求公平會應加強稽查、向立院提出報告，並在官網成立專區供民眾查詢。

立法院經濟委員會今天邀請公平會業務報告，多名立委針對口罩、酒精供需及價格提出質詢。

立委廖國棟表示，看到網路賣場有人販售口罩一個包裝達1000餘元，與一般價格相對甚遠，「根本是發災難財」，這些賣場甚至在凌晨時段僅開1小時的，公平會要如何查緝？公平會主委黃美瑛說，如果查證困難的話，會透過網路平台取得進一步的聯繫。

立委邱臣遠說，公平會有具體查核的事項嗎？是否會針對其他防疫物資加強稽查？後面的調查成果？黃美瑛回答，公平會從1月22日開始在包括藥局、大賣場等實體通路、網路購買情況查察。

但立委邱志偉、蘇震清詢問查察情況，公平會指出，防疫物資口罩、酒精等案件共有400多件，市場訪查也達上千家次，立案的部分還在調查當中，但仍沒有依公平法開罰的案例。

(中時 )