莊姓男子前年與李姓女友在摩鐵發生口角爭執，他勒死對方後隔天載往另家摩鐵，之後因開車運屍趴趴走，在國道自撞護欄後畏罪往下跳遭警逮獲，一審考量他罹患身心病症，依殺人罪輕判10年2月，二審認為量刑太輕改判刑12年，最高法院駁回上訴定讞。

前年7月18日莊男與李女住宿汽車旅館時，李因不滿旅館提供的早餐，與莊男發生口角爭執，他見對方躺在床上且頭部朝床尾方向，竟先徒手掐住她的頸部數分鐘後，發覺她仍未斷氣，再進入浴室內拿濕掉的大浴巾，雙手勒緊浴巾絞死李女。

莊男先將屍體拖往浴室內加以清洗後，再投宿另一家汽車旅館，為延緩屍體腐敗速度，將冷氣溫度設定至最低、風量設定至最大，欲藉此延緩屍體腐敗，當晚他再將屍體移至他駛車輛後行李廂後，開車從高速公路往南投縣埔里鎮方向行駛。

因精神不濟，莊男駕駛的車輛不慎於國道6號擦撞護欄致車輛輪胎破損，車輛停在交流道高架橋上，他因畏罪而從交流道匝道口之高架橋處往下跳，警員據報後前往肇事現場將他送醫，警方發覺車輛內有腐敗臭味，開啟行李廂發現屍體。

台中高分院認為莊男殺人後將屍體隨意塞置車輛後行李廂四處奔波，如非警員發現，死者將難見天日，考量李女生前罹患身心病症情緒不穩，且有賴莊男照料造成他身心壓力，將他判刑12年，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )