疫情舒緩！陸媒：湖北地區已連續13天出院數大於確診數 11:042020/03/04 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸地區爆發新冠肺炎至今，已傳出超過8萬起病例，而近來傳出好消息，湖北省疾病預防控制中心表示，湖北地區得疫情已經出現趨緩的趨勢。 據陸媒報導，就診數據顯示，湖北地區已經連續13天出院數大於確診數，當地的醫療壓力正在逐漸舒緩。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #地區 #舒緩 #陸媒 #連續 #13 也許您會感興趣 推薦閱讀 小黑蚊猖獗 花蓮13鄉鎮明同步噴藥消毒防疫 18:112020/02/29 生活 今天變天 氣象局：下波冷至13度逼近冷氣團 08:202020/03/01 生活 日本北部海域2船相撞 13名大陸越南人員失蹤 10:382020/03/01 國際 中職》全壘打滿天飛 兄弟13比4大勝獅 16:572020/03/01 體育 明起氣溫「階段式下降」 氣象局曝這天低溫恐探13度 22:252020/03/01 生活 台美羞辱言行 陸媒放話必付代價 04:102020/03/02 焦點新聞 連假結束車潮 國5狂塞13小時 04:102020/03/02 社會新聞 《國際經濟》13季來首見，日本Q4資本支出轉跌 11:102020/03/02 財經 美限制陸媒駐美機構 趙立堅：赤裸裸霸權欺凌 16:472020/03/03 兩岸 美出手報復 驅陸媒在美員工 04:092020/03/04 話題觀察 兩岸熱門新聞 陸31省新增新冠肺炎確診病例119例 新增死亡病例38例 - 兩岸 - 旺報 美CIA連續11年攻擊大陸網站 陸網安企業公布證據 - 兩岸 大陸驚傳境外移入病例！陸媒：將加強危險國家移入檢疫 - 兩岸 美國防部情報：新冠病毒30天內可能全球大流行 - 兩岸 WHO：大陸境外確診病例過萬 「高度關注」東地中海地區 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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