大陸地區爆發新冠肺炎至今，已傳出超過8萬起病例，而近來傳出好消息，湖北省疾病預防控制中心表示，湖北地區得疫情已經出現趨緩的趨勢。

據陸媒報導，就診數據顯示，湖北地區已經連續13天出院數大於確診數，當地的醫療壓力正在逐漸舒緩。

(中時電子報)