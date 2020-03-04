宜蘭縣林姓民眾日前騎乘機車時闖紅燈，員警攔停開單，但林男拒簽罰單，員警告知拒簽等相關權利時，林男罵聲不斷，並痛罵「臭警察仔」，員警見狀後將他上銬，依妨害公務罪嫌送辦。

林姓男子是在上月26日在羅東鎮闖紅燈、拒簽罰單，且因涉嫌辱罵員警遭妨害公務送辦，但事件後，傳出林男遭到警方凌虐、警方取締酒駕不成又要入人於罪等，羅東警分局因此在今天（4日）對外澄清、說明案情。

警方表示，林姓男子闖紅燈後被員警攔停，但林男否認闖紅燈、拒絕簽名，員警問說「你有喝酒嗎？」林男回說：「我每天都喝酒」、「來酒測啊」等語，員警遂實施酒測，酒測值為零。

員警告知他拒簽等相關權利時，林男批說「沒事惹事情」、「中華民國被你們帶敗」等語，2名員警準備騎乘警用機車離去前，聽到林男辱罵「臭警察仔」後，隨即將他制止、上銬，依妨害公務罪嫌送辦。

警方強調，絕無外界所傳聞的凌虐林男等情事。

(中時 )