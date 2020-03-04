新冠肺炎台灣第32例確診為印尼外勞，針對勞動部宣示要加強查緝非法移工，台灣國際勞工協會等民間團體上午到行政院陳情，要求對這些無證移工「不驅離、不處分、重新給予合法身分」。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，民間團體關切的是到底在台灣約100多萬的移工如何防疫；勞動部提出的政策對防疫有沒有效；在台外勞不論合法非法；有沒有得到適當的防疫衛教。外勞若若成為防疫網的漏洞，將影響台灣防疫安全。

希望職工中心督導許惟棟說，蔡政府不斷高喊新南向政策，但外勞基本保障沒有一點放在新南向政策中，從上到下，只有對外勞趁火打劫；現在疫情當下，才突然發現外勞防疫跟大家有關，但無證移工若被制度排除，只會躲到更角落的地方。

移工團體認為，長期以來，台灣政府對於無證移工的政策不外乎「驅離」、「處分」、「禁止回到合法身分」。也就是根據移民署主管的《入出國及移民法》，目前所有逾期居留的無證移工，一旦被查獲，即會被課以2千元以上至1萬元的罰鍰、安排驅逐出境，並且被禁止入國1年到3年。

勞動部主管的《就業服務法》，無證移工若被查獲，將被處以3萬元以上至15萬元的罰鍰，並被要求出境；另外，〈外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準〉更直接規定，曾經有「逃跑紀錄」的移工，將不得再以藍領移工身分進到台灣。

移工團體指出，這些條條款款是無證移工不論遇到什麼困難，都寧可死守在暗處、被迫成為「破口」的原因。因此，若要將無證移工納入防疫網之中，勞動部及移民署就應立即在政策上有所調整「不驅離、不處分、重新給予合法身分」。

(中時 )