台灣新冠肺炎確診的第32例是非法女印尼籍看護移工，據統計台灣目前有近5萬名非法移工，有的甚至在家禽批發市場工作，恐成防疫破口。台北市長柯文哲表示，這也不關他的事，這是移民署、勞動部在管的，但因疫情又被炒出來，中央還沒同步，但他是主張這段時間叫做「特赦期」。

柯文哲表示，2017年他在辦世大運時，就發現台灣有5萬名沒有身分證的移工，但當時是怕恐攻，所以當時有處理一遍，不過人常常是這樣，這也不關他的事，這是移民署、勞動部在管的，事過境遷，他沒再去處理。

柯說，這次因為疫情又把這問題炒出來，若只有4人還簡單，若有5萬人就「哇 ～」，這也不是現在馬上可以處理的，他知道中央還沒有同步、步調還沒齊，因這的確太難處理，估計最少有4萬7000人，是大問題，台灣島上有4萬7000名沒身分證的人在活動，現在要臨時處理，在防疫上，對勞動部、移民署恐怕是滿困難的題目，「但我主張這段時間叫做特赦期，不然要怎處理？我不曉得。」

對於衛生局有行文要醫院通報非法看護，柯說，他現在也會要求醫院的看護要有身分證跟什麼的，但長久以來，若4萬7000人是社會中一部分工作人力，突然要把他們抽走會有問題嘛，不過目前在市立聯合醫院是有檢查的，這畢竟是北市府管的，至於其他醫院或是家裡根本就管不到。

(中時 )