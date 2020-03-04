國際奧會掛保證 東京奧運7月如期舉行 11:172020/03/04 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國際奧會在瑞士洛桑召開執委會，國際奧會主席巴赫表示東京奧運將如期在7月24日開幕。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際奧會(IOC)3日在瑞士洛桑召開執行委員會，國際奧會主席巴赫表示，國際奧會仍會全力支持日本舉辦東京奧運，而且也會如期地在7月24日開始。 國際奧會新聞發言人亞當斯說，以目前的新冠肺炎疫情報告來看，沒有理由更改東京奧運的舉辦時間。 國際奧會執行委員會也發出聲明指出，由國際奧會、東京奧運籌委會、日本政府和世界衛生組織在2月中成立了一個特別團隊，主要目的就是監控新冠肺炎疫情的發展。希望大家能夠攜手對抗疫情，同時也共同為東京奧運努力。 (中時 ) #國際奧會 #東京奧運 #巴赫 #執委會 也許您會感興趣 推薦閱讀 分散舉辦東京奧運 04:092020/03/01 論壇廣場 NBA》經紀人爆：杜蘭特將出戰東京奧運 10:122020/03/01 體育 東奧若停辦 電視、投影機不妙 今年出貨將持續衰退 04:102020/03/02 產業．科技 大迫傑東京馬破日本紀錄 超強厚底鞋曝光 09:562020/03/02 時事 合約白紙黑字 日本無權決定 東奧辦不辦 IOC說了算 04:102020/03/03 運動天地 東京奧運與武漢「犯沖」？80年前曾停辦 竟也是為了「武漢」！ 08:122020/03/03 國際 日奧運大臣：東京奧運可在2020年內延期舉行 18:372020/03/03 兩岸 日奧運大臣：國際奧會允許東京奧運延至年底 23:462020/03/03 體育 東京奧運是否停辦 國際奧會說了算 00:152020/03/04 財經 國際奧委會宣布：東京奧運如期舉行 07:452020/03/04 國際 體育熱門新聞 MLB》連打都沒打 林子偉左腿緊繃退場 - 體育 孫楊最後一搏 貼血瓶照片喊冤 - 體育 MLB》球迷抗議作弊 太空人無恥回應 - 體育 NBA》又壯又快 錫安威廉森怎麼守？ - 體育 國際奧會掛保證 東京奧運7月如期舉行 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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