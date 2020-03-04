國際奧會(IOC)3日在瑞士洛桑召開執行委員會，國際奧會主席巴赫表示，國際奧會仍會全力支持日本舉辦東京奧運，而且也會如期地在7月24日開始。

國際奧會新聞發言人亞當斯說，以目前的新冠肺炎疫情報告來看，沒有理由更改東京奧運的舉辦時間。

國際奧會執行委員會也發出聲明指出，由國際奧會、東京奧運籌委會、日本政府和世界衛生組織在2月中成立了一個特別團隊，主要目的就是監控新冠肺炎疫情的發展。希望大家能夠攜手對抗疫情，同時也共同為東京奧運努力。

(中時 )