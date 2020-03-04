黃子佼喜宴試菜菜單曝光。（圖／本報系資料照片）

黃子佼喜宴試菜菜單曝光。（圖／本報系資料照片）

藝人黃子佼與孟耿如的婚宴預計在4月19日於寒舍艾美酒店舉行，在陸續揭曉結婚喜帖和伴郎伴娘名單後，兩人昨（3日）的喜宴試菜菜單也曝光，共計11道料理，相較於一般飯店婚宴菜色通常以粵菜為主，黃子佼與孟耿如的婚宴料理看來結合更多寶島食材，首道迎賓料理更命名為「環遊台灣寶島味」，匯集6款台灣在地小點，以濃濃台味作開場。

菜單中的品項名稱包含「環遊台灣寶島味」、「串串心緣甜滋意」、「東北浪漫行依偎」、「國境之南雙宿飛」、「珍品回韻饗圓滿」、「薈萃珍饈品團聚」、「嫩潤齒頰溫湛香」、「古之味濃情綿綿」、「郁意豐如滋柔嫩」、「黝甘紫香飴芳醇」及「客饗甜酸沁馥馡」；其中「東北浪漫行依偎」和「國境之南雙宿飛」也令人聯想是對兩人來說意義非凡的旅行地。

浪漫菜名背後，料理雖融入許多台灣食材，卻也不像一般會在婚宴出現傳統台式料理，除了「串串心緣甜滋意」中的紅白湯圓是較常見的婚宴菜色，「郁意豐如滋柔嫩」中的綠豆糕是寒舍宴會中的經典菜之外，其他看來大多是特別為小倆口客製的料理，包含蘋果馬鈴薯濃湯拌山藥葡萄藻、養生堅果小農蔬食沙拉、焗烤茄子千層鴛鴦節瓜青醬、豆酥素鵝卷佐蜂蜜芥末什錦果粒、高山豆苗茄汁鍋巴福袋、段木香菇野菌綠竹筍燉飯、屏東芒果冰、虎尾黑糖粉粿／台中大甲八寶芋泥。

此外，餐後飲品也飄在地味，有新竹關西仙草茶、新竹峨眉東方美人茶和苗栗酸柑茶3款選項。

(中時 )