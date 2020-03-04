台北市議員王鴻薇不滿台北悠遊卡電子支付「悠遊付」去年12月封測後，至今遲未上線，今舉辦記者會。（譚宇哲攝）

千呼萬喚始出來！悠遊卡行動支付「悠遊付」即將在本月底前全面上路，未來只要使用Android系統行動裝置下載悠遊付APP，綁定指定金融銀行帳戶，即可在雙北地區的捷運、公車及北北桃的Youbike單車使用，悠遊卡公司表示，會持續爭取與Apple公司合作，將Ios系統行動裝置納入悠遊付的使用載具。

台北市議員王鴻薇不滿台北悠遊卡電子支付「悠遊付」去年12月封測後，至今遲未上線，今舉辦記者會，要求悠遊卡公司、北捷說明悠遊付開通時程。

王鴻薇表示，悠遊卡公司電子支付業務簡直荒腔走板，罵到不想再罵，一開始還不做電子支付，到最後向市場低頭，反觀競爭對手一卡通電子支付在去年12月上線1年多，使用比例已達29％，悠遊付在哪裡？

王鴻薇說，去年質詢時，台北市長柯文哲突然叫板，說要6個月殲滅其他電子支付業者，6個月後問悠遊卡公司，才回復是6個月後上線，結果又拖2個月才開始試營運階段，至今官網、APP都不能註冊會員，「悠遊付發展如此牛步，柯市長=別說想要消滅敵軍了，根本自己要成軍都很困難！」

公司行銷業務群副總經理林季良表示，去年底悠遊付先挑選500位民眾進行悠遊付測試，因為涉及許多技術問題，為了讓系統穩定、消費者權益受到保障，才會持續測試。

林季良也當場允諾，悠遊付將於3月底前上路，未來雙北地區的捷運、公車及北北桃的Youbike單車都可以使用悠遊卡電子支付，但目前僅限Android系統行動裝置下載悠遊付APP，並可綁定8家指定金融銀行帳戶，未來會爭取讓Apple用戶及更多銀行加入悠遊付電子支付。

(中時 )