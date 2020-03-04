新冠肺炎疫情打亂了大陸製造業，也影響了蘋果的生產線及銷售。不過，此時卻傳出蘋果向多名居家隔離的大陸員工寄慰問包裹，並附上一封信，希望可以協助他們度過難關。

綜合媒體報導，一名蘋果員工的家屬在微博曝光照片，包裹裡面主要是防疫物資，包含N95口罩、額溫槍、濕紙巾、洗手乳和零食（雀巢咖啡、立頓紅茶、餅乾、巧克力等），甚至還有一台10.2吋的最新iPad，並附上一封慰問信。

蘋果在信中寫到：為了提供您與您家人最好的支持，蘋果團隊致上最高的祝福，並為您和您的家人提供一組防護包，這裡面有一些舒適的物品以及iPad，iPad可讓你消磨居家隔離的時光，或讓小孩進行線上學習。

該名網友大讚，蘋果公司的人文關懷也太令人感動了吧，隔離期間還接過從英國打來的問候電話，且能從語氣中感受到對方是真心關心員工及其家庭的健康與生活狀況，「我這個員工的家屬的家屬都想是死忠誠於它（蘋果）」。不過，該篇文章目前已被下架。

蘋果執行長庫克在日前的年度股東大會上也說，該公司以員工健康與安全為優先次序，除了寄送防護包，也將限制員工的商務旅行。

(中時電子報)