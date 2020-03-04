台北市美國商會今天公布《2020商業景氣調查》，能源穩定度與價格依舊是美商最關心的議題，不過相較去年調查結果，憂心能源議題的程度有顯著降低。

根據調查，68.5％受訪者仍關心能源供應充足，相較去年減少了18％；59.2％受訪者關心電力價格，相較去年減少了10.5％。台北市美國商會會長金奇偉表示，能源依舊是美商會員最關心的議題，至於關心程度的下降，是因為政府提出再生能源、風力發電等影響，「我們會員不排除核能，主要還是關心能源穩定度與價格。」

此外，自從《勞基法》修法後，因為彈性不足，屢受外商詬病。本次調查顯示，45％的受訪者依舊認為法規不夠彈性；43％受訪者不滿意現行的每週工時、加班費、年度特休制度。

本次調查建議蔡政府可以關注兩岸關係。金奇偉指出，兩岸關係好的話，對美商的商業利益有正面影響，這是蔡政府未來四年可以處理的議題，但並非美商特別關注的部分。

(中時 )