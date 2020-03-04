吉安鄉長游淑貞偕同花農師生走訪吉安好客藝術村，探訪老樹。（吉安鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

吉安好客藝術村豎立著幾棵老樹，由於吉野老樹欠缺史學之考據，僅能在現有文獻中得知為日治時期吉野神社景觀而種。為增加其考據性，花蓮農校森林科師生連日來針對百年老樹做樹齡推估，該棵樹齡已達200歲，吉安鄉公所也同步與林管處、縣府農業處、文化局橫向聯繫，將設立認證說明牌，保護老樹。

吉安鄉好客藝術村有一顆充滿歷史性的樟樹，究竟蘊含著多少寒暑的生命之歌，仍無從可考，因此鄉公所特邀花蓮高級農業職業學校森林科師生，參與吉野老樹科學式樹齡推估查勘，師生感受老樹屹立不搖的壯碩及奇聞軼事，隔了兩百年，如今沉靜在吉野神社留下的文史中。

吉安鄉長游淑貞說，公所已獲林管處、農業處及文化局支持，給予未來專業養護工法上的執行和進行管養的協助，也將依照相關規定為老樹建置說明，拉近老樹與民眾的距離，透過走訪了解過去的歷史脈絡，落實生態保育外，讓老樹文化淵源留存。

花農主任謝仁壽說，在開學之初，能夠帶學生走訪好客藝術村，很高興有這個機會讓學生實地演練，實務操作更能有效強化學習的效果，除了對學生教學研討，同時能夠了解好客藝術村過去的發展史，也是令人驚豔的收穫。

因應新冠肺炎疫情，吉安鄉公所於3月11日植樹節系列活動延辦，改採於好客藝術村百年老樹下發放樹苗及有機土，民眾可於上班時間索取，數量有限發完為止。

(中時 )