立委張廖萬堅問及陳良基的未來生涯規劃，是否卸任後將回歸台大，並打趣地說：「這時候走也沒有江湖道義」。（李侑珊攝）

面對立委張廖萬堅詢問是否有機會續任，陳良基則說：「我就盡力啦，希望能有更多的本土博士部長，看機緣嘛！」（李侑珊攝）

立法院今(4)日召開教科文會，由科技部長陳良基負責業務報告。立委張廖萬堅與吳思瑤皆在質詢提到，科技部在本次新冠肺炎防疫缺席，認為態度太過保守，甚至缺乏官場的江湖道義，陳良基則神回應：「我不是這個專業」，讓指揮系統單一運行，以利統整防疫工作。

張廖萬堅表示，在本次防疫過程中，國人對政府的作為普遍呈現正面肯定，科技部專長為從事科學研究，應扮演學者專家的角色，但在這次的防疫紓困預算當中，並沒有科技部的角色。

吳思瑤也指出，非常希望看到科技部作為防疫的最佳後援，但在600億的防疫紓困預算當中，科技部沒有預算。

吳思瑤進一步指出，回顧當年Sars，科技部前身的國科會，當時便提出20億，從事基礎醫學研究、抗病毒疫苗產學合作、危機處理等面向，這些產學研合作成果也都沿用都到今天，使國人受惠，照理來說，科技部是在這次防疫理應是更有角色的，作為「insider」與「supporter」，「陳良基部長在內閣防疫會議缺席，做官也要有江湖道義，這件事情太過保守！」

陳良基則回應，科技部與其他部會不同，功能是作為其他部會先導的協助。面對這次的防疫，「對敵人不了解怎麼挑戰」，科技協助的部分，科技部一定幫忙做，但是希望能夠讓事情做好，因此還是要讓指揮工作單一化，以利防疫工作進行，同時他也神回答：「我不是這個專業」。

除了防疫，張廖萬堅也問及陳良基的未來生涯規劃，是否卸任後將回歸台大，並打趣地說：「這時候走也沒有江湖道義」，詢問是否有機會續任，陳良基則說：「我就盡力啦，希望能有更多的本土博士部長，看機緣嘛！」

(旺報 )