日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司（2754）董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利0.5元，較前年0.34元增加，以昨（3）日興櫃交易均價92.13元計算，現金殖利率僅約0.54％。公司申請上櫃案已於2日審議通過，將於5月20日召開股東常會。

亞洲藏壽司尚未公布2019年財報，自結合併營收創19.26億元新高，年增34.15％。不過，按股利公告揭露資訊，稅後淨利0.88億元，年減17.22％，以目前實收資本額3.78億元推算，每股盈餘（EPS）估約2.34元，盈餘配發率僅約21.37％。

亞洲藏壽司為日本Kura Sushi在台成立的子公司，去年6月28日登錄興櫃交易。去年在台展店達6家，帶動營收顯著成長創高，但因展店多屬大型店面，前期投入費用較多，以及股本膨脹逾1成影響，使獲利及每股盈餘較前年明顯下滑。

受惠展店效益顯現，亞洲藏壽司2020年1月自結合併營收亦創1.99億元新高，月增達20.7％、年增達45.24％。看好日式迴轉壽司成長空間仍大，公司2、3月分別在新北三重站旁及高雄草衙道開出大型新店，全年目標新展5～10家新店，持續挹注成長動能。

此外，亞洲藏壽司為拓展海外市場，董事會去年8月決議設立香港子公司、並進一步轉投資中國大陸公司，預計投資金額分別不高於人民幣1600萬、1500萬元。不過，受新冠肺炎疫情爆發影響，公司目前正觀望情勢變化，並將進軍東南亞市場列入考慮選項。

(時報資訊)