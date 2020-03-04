DRAM廠南亞科(2408)率先公布2月營收續揚，升至近五個月以來新高，且第一季出貨符合預期，預估比前季增加。記憶體雖受新冠肺炎影響影響短期能見度，但本季記憶體市場淡季不淡，今早包括南亞科、旺宏(2337)、華邦電(2344)等製造廠全數翻紅。

南亞科自結2月合併營收45.63億元，月增1.40%、年增34.41%；今年前2月合併營收90.63億元、年增18.43%。南亞科表示，目前製造、銷售、營運皆正常運作，第一季出貨符合預期。

南亞科先前法說會時指出，第一季出貨位元成長率估在5%以內，目前維持此預期，第二季則還要觀察供應鏈受到疫情的影響。

記憶體廠旺宏於上季法說會中，總經理盧志遠表示，受新冠肺炎疫情影響，產品價格後市不明朗，不過，5G基地台需求沒有停止跡象，目前仍健康且符合預期。

產品價格方面，盧志遠表示，本季各產品價格穩定，原先市場預期，今年價格正向，但肺炎疫情致不確定性升高，價格後市不明朗。

華邦電則預期上半年Flash市場供需平衡，下半年DRAM、Flash市場都有可能供不應求。

(時報資訊)