美系外資針對台股「千」金信驊(5274)出具的報告指出，信驊具有完整的產品結構，且在大陸伺服器市場地位穩固，看好其2020年前景仍強勁可期，重申買進評等、目標價1250元。

信驊2019年第四季稅後純益2.32億元，季減0.43%，年增率為36.5%，每股純益6.82元，累計2019年全年合併營收24.84億元、年增15.36%，稅後淨利8.31億元，年增21.13%，每股獲利為 24.39元，持續賺進2個股本。

美系外資指出，信驊在產品組合不盡理想下，2019年第四季的毛利率低於預期，在業外方面，有鑑於新台幣兌美元走強，也出現匯兌損失。

展望第一季，美系外資預估信驊營收將落在6.94億元，季減少約4%，有鑑於信驊擁有結構完整的產品線，包括雲計算、數據中心，故重申買進評等、目標價1250元。

美系外資指出，信驊法說會將在今日登場，預計2020年業務前景、新型冠狀病毒對近期營運的影響、整體伺服器市場發展趨勢，以及360度影像專用處理晶片(Cupola360)的進度和BMC(伺服器遠端管理晶片)的競爭格局，都將成為會中焦點。

美系外資指出，儘管近期受到疫情影響，但看好信驊2020年前景仍然強勁可期，由於信驊在大陸伺服器市場的出貨量約為20%，而來自新型冠狀病毒的間接影響將取決於最終市場服務器需求的彈性，並可能出現供應鏈瓶頸，儘管近期市場動盪不安，但仍然認為信驊是大陸伺服器市場本地化的代表，且2020年全球服務器出貨量的仍舊看好。

至於360度影像專用處理晶片(Cupola360)，美系外資表示，新型冠狀病毒對Cupola 360的影響是喜憂參半，雖然MWC取消，可能造成推廣Cupola 360的障礙，但根據今年CES期間潛在客戶的總體反饋是相當積極的，產品線仍有望在下半年逐步發展，此外，有鑑於迄今為止，目前配備比例仍然很低，在疫情發酵下可能會加快視頻會議的接受速度。

(時報資訊)