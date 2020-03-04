民進黨政府防疫工作獲民眾高度肯定，資深媒體人趙少康卻認為，政府有很多防疫工作是矛盾的，比如官方認為沒有社區感染，那為什麼要把媽祖遶境取消。

趙少康在《趙少康×尹乃菁觀點》中表示，第一線防疫人員很辛苦，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也很辛苦，上了鑽石公主號哭了，上立法院又打瞌睡，好可憐，因為睡覺時間不夠，台灣老百姓很善良，覺得這個時候不要去挑剔，其實政府有很多地方是矛盾的。

趙少康舉例說，有立委問到底要不要戴口罩，官方回應政策還沒變，只是放寬一點，人多比較密閉就戴吧；其實是因為口罩不夠，但是有口罩就盡量戴。另外針對社區感染問題，官方說完全沒有社區感染，那為什麼要把媽祖遶境取消，不需要停掉吧，228集會很多人，也沒停。

趙少康指出，若是疫情很嚴重，就規定100人或500人以上活動都停，也不講，然後說都沒有問題。那學校為什麼要延後兩個禮拜開學，像大學前兩天才開學，為什麼？表示你擔心，你擔心，又跟大家講沒事，台灣人又不是笨蛋，也不是小孩，不需要這樣來安撫他們。讓他們知道該怎樣防範，而且台灣民眾是有防範意識的。

(中時電子報)