新冠肺炎疫情持續延燒，立法院近日開議，部分委員會因應新冠肺炎，在立委發言後請議事人員消毒。

如經濟委員會召委邱議瑩建議，委員質詢時改以手持式麥克風，每次發言後議事人員消毒麥克風，每2位委員發言後將請議事人員以酒精消毒桌面。

(中時 )