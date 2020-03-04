台北市長柯文哲為推動北市警局文山一、二分局合併槓上警政署，傳出柯因不滿北市警局長陳嘉昌不積極，甚至拿民進黨北市議員簡舒培的資料壓他，柯為此怒飆陳半小時，更揚言要凍結警界人事案。柯4日表示，還沒接到警政署的人事調動「怎會說我去卡他？」；對於簡稱9成里長反對合併，批柯造假，柯反嗆「妳做的怎就不是造假？」

柯文哲表示，關於警察局的人事，北市府到現在都沒接到什麼警政署的人要調動，他都沒有接到什麼公文，「怎麼說我去卡她？」什麼事都還沒有做啊，警察局應該也有新聞稿吧。

對於簡舒培稱文山區43里有32名里長反對合併案，批柯用造假方式推動，柯反嗆，他不會拿單一議員的意見來處理，然後不要隨便說人家造假，「妳做的怎麼就不是造假？奇怪！」派出所沒有變，只是分局的變動，對絕大多數的基層里長來說是沒有什麼影響的，影響不大。

媒體詢問，但有里長擔心，若貓空發生的事情要趕去景美會太晚，柯說，警察是一種專業，不可能會做些在合併過程中出的問題，警網的布置是很專業的題目，反嗆「不要問一些很low的題目！」

(中時 )