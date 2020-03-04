德州儀器（TI）近日推出了業界首款滿足汽車電子委員會（AEC）Q100標準的Grade-0環境工作溫度規格標準的數位隔離器。ISO771E-Q1具有業界領先的1.5-kVRMS工作電壓，能支援Grade-0溫度等級的最高溫150°C。

新型隔離器更能保護低電壓電路，免於受到混合動力電動汽車（HEV）和電動汽車（EV）系統中高壓電流事件的影響，並且不必將之設計在冷卻系統中，就能讓溫度降低至125°C以下（通過Grade-1規格驗證的積體電路最高可支援溫度）。

此外，當在系統設計中進行靈活資料傳輸率的控制區域網路（CAN FD， Controller Area Network Flexible Data Rate）通訊時，工程師能結合ISO7741E-Q1和新型的TCAN1044EV-Q1 Grade-0 CAN FD收發器來提升車載網路（IVN）訊號保護以及覆蓋範圍。

符合Grade-0的IC能達到AEC-Q100最高溫度等級（-40°C至150°C）的要求，也能幫助工程師在嚴峻的環境中簡化 HEV/EV 系統設計，例如48-V的混合動力電動汽車，其內燃機和電池系統的共同運作可將IC周圍的空氣加熱到125°C以上。

德州儀器新型Grade-0裝置ISO771E-Q1和TCAN1044 EV-Q1能在高溫150°C下保持可靠的性能，可被使用在HEV/EV系統的高溫區域，而不需增加物料清單或是複雜的設計。

(工商 )