隨著疫情持續延燒，民眾避免到人群眾多的地方，網路家庭(8044-TW)旗下全台交易金額最大的C2C網路交易平台-露天拍賣即日起(3/4)推出「宅在家消費 露天折扣回饋」兩大主題活動，強打『免運專區』以及『主題折扣日』，每週二、週四及週五將不定時開搶限量折扣碼，最高現折$3,000元，會員可同時享有免運及折扣優惠的雙重好康，而活動期間內於露天拍賣不限金額消費達三次，即可抽『Dyson空氣清淨機』。另外再加碼，3/22前結帳使用全家、OK、萊爾富取貨付款，即可抽超值美味早餐，若使用Pi拍錢包結帳付款也可享有最高4%的P幣回饋；最後，新會員擁有獨享好康，註冊就送六十元限量折扣碼，全民共體時艱，就讓露天陪著大家渡過防疫時期！

六大專區強推免運費 週週換新品36折起這次活動主打免運專區，週週換新品，其中包含3C科技、交通家電、生活居家、玩具公仔、運動健身、名產食品等，在特定賣場皆享有免運優惠。露天推薦生活居家類，智能磁吸遙控燈也是相當熱門，超值下殺36折，除了有三種色溫調節及定時功能外，還贈附遙控器，無需再起身關燈，完全是懶人福音。再來推薦防疫類商品，蘭都噴霧乾洗手，250ml超大容量只要$429，有清新的葡萄柚香味，無酒精的刺鼻感，以及近期超夯的口罩收納套，兩入優惠價$99，平均單價超便宜，且可重複使用，除了有大人小孩款之外，還有眾多花色提供選擇，自己的健康自己守護。

主題折扣日最高折$3,000 週二海外商品 週四週五國內商品 最低下殺5折露天拍賣『主題折扣日』最高折$3,000，週二強推海外商品，Nintendo任天堂 Switch Lite 寶可夢限定機，特價$4,644，不到五千即可擁有，機身輕巧方便攜帶，是出門解悶的最佳逸品。另外推薦Philips飛利浦 乾濕兩用電動刮鬍刀，3/10好康下殺5折，可輕鬆調節刀面貼合面部曲線不傷肌膚，還可用水龍頭直接沖洗，乾濕雙剃的設計更是超方便。

以及TaoTronics真無線耳機，即日起至3/8優惠價只要$1,799，下殺69折，擁有抗噪技術外，還有40小時的超強續航力，最適合在家追劇的妳，再來是小米隨手吸塵器，特價不用$900即可帶走，無線手持超方便，體積小巧不佔收納空間，絕對是居家必備品。再來推薦易攜帶的電動打氣筒，小米電動充氣寶，優惠價$985，另有照明功能，一機多用，適合開車族及機車族等通勤人士，遇到突發狀況也不怕。

加碼再推薦 海外購物好禮清單加碼推薦Apple AirPods 2，含無線充電盒，69折只要$4,482即可入手，一放入耳中就會自動感應啟動，一取下音樂即刻暫停，超靈敏的設計，讓人愛不釋手，另外還有正負零±0無線吸塵器，超值優惠$3,961，除了造型美觀外，由於吸頭為平的，更可以徹底清潔沙發底部等等，用一隻手便可以輕鬆提起，方便婆婆媽媽們清潔。另推手錶配件類，像是DW經典手錶，即日起至3/8優惠下殺45折，馬上現省$2,400，另外CASIO G-SHOCK電子錶，特價$1,587，同樣享有超值優惠，好的配件能夠將穿搭提升到另一種層次，小小細節也不能忽略，一秒變身穿搭達人。

宅在家消費 露天折扣回饋(2020/03/02-2020/03/31) https://pub.ruten.com.tw/mktactivities/

(工商 )