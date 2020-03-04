立院財委會今（4）日審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案財源籌措情形報告」，藍委林德福表示，今日有15個部會，而且所有部會幕僚都在立院，與衛福部「減少人群聚集」宗旨有所違背，盼能做分流。

財委會綠營召集委員莊瑞雄則回應，林德福建議非常睿智，因此當場決議，將部會幕僚移至立院另一會議室，透過視訊觀看審查情況，有需要再來提供資料，減少群聚感染風險。

(工商 )