部會幕僚分流 避免群聚感染風險 11:452020/03/04 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院財政委員會。(圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立院財委會今（4）日審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案財源籌措情形報告」，藍委林德福表示，今日有15個部會，而且所有部會幕僚都在立院，與衛福部「減少人群聚集」宗旨有所違背，盼能做分流。 財委會綠營召集委員莊瑞雄則回應，林德福建議非常睿智，因此當場決議，將部會幕僚移至立院另一會議室，透過視訊觀看審查情況，有需要再來提供資料，減少群聚感染風險。 (工商 ) #部會 #立院 #群聚感染 #財委會 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港佛堂確診再增1例 福慧精舍群聚感染達15例 23:542020/02/29 兩岸 疫情來亂 重創 棒籃馬 04:102020/03/01 運動天地 預防新冠肺炎群聚！高醫負壓病房啟動非接觸監控 17:152020/03/01 生活 避免群聚感染 桃捷宣布考試延期 21:342020/03/02 生活 避免群聚感染 安心報稅 國稅局推三種人潮分流 04:102020/03/03 金融．稅務 醫院爆群聚感染 首爾全市幾淪陷 近百人確診 13:152020/03/03 國際 好市多這區遭搬空 網友看完狂讚 15:262020/03/03 生活 立法院開議八大行庫董總聚一堂 恐不利防疫 17:132020/03/03 財經 立院有對策 財委會：研議減少出席人數 04:102020/03/04 財經要聞 雞蛋不放同籃 部會準備好了 04:102020/03/04 政治要聞 政治熱門新聞 高雄市民「凍」未條！向罷韓團體怒喊：夠了 - 政治 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 韓國瑜來了！深夜直播吐心聲：希望未來離開不帶遺憾 - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完：很驚訝 - 政治 韓國瑜超前部署 連多少學生家沒平板都算出來 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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