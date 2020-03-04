新冠肺炎疫情對大陸服務業造成極大衝擊。4日公佈的2月財新大陸服務業PMI為26.5，大幅下滑25.3個百分點，較上月相比幾近腰斬，為2005年11月調查開展以來首次落入榮枯分界線以下。

《財新網》報導，這個走勢與大陸國家統計局PMI一致，大陸國家統計局公佈的2月服務業商務活動指數為30.1，下降23個百分點。

2月大陸服務業新增訂單指數跌至歷史新低，為2008年12月以來首次落入收縮區間，業者反映，這與客戶取消訂單和出行限制有關。出行限制也導致服務業企業招工困難，服務業就業指數雖然下挫幅度較小，但也降至調查開展以來最低。而人手短缺，加上企業停業，導致服務業企業積壓業務量激增，未完成業務指數飆升至歷史最高。

訂單減少導致服務業企業對投入品需求下降，服務業投入價格指數降至有記錄以來最低，為2009年11月以來首次落入收縮區間；服務業收費價格降幅雖小於投入品價格降幅，但也創2012年7月以來新低，業者普遍表示，降價是為了招攬新訂單。

在未來展望方面，受疫情帶來的不確定性影響，服務業樂觀度明顯減弱，降至有記錄以來最低，但仍處於擴張區間。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，新冠肺炎疫情對大陸經濟的衝擊顯而易見，服務業遭受的現金流損失是難以彌補的，必須持續關注企業家信心在製造業和服務業之間的明顯分化。

(旺報 )