色狼偷窺裙底 警3小時速逮 11:382020/03/04 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 色狼偷窺裙底，中和警3小時逮人。（影片截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 色狼偷窺裙底 警3小時速逮 新北市中和區本月2日下午近6時，1名穿著短裙女子返回德光路住處時，43歲陳姓男子尾隨進入公寓，趁女子步上樓梯，竟蹲下窺視女子裙底，女子警覺詢問，陳男立即藉故問路離開，女子隨後向轄區警方報案。 中和警分局調閱監視器，比對出陳嫌身分，當晚即查獲陳男到案，陳男否認偷窺，自稱精神狀況不穩，對當時已無印象。偵訊後，警方依性騷擾防治法送辦。 (中時 ) #女子 #警方 #裙底 #偷窺 #精神 也許您會感興趣 推薦閱讀 焦慮疫情 精神科患者增2成 04:102020/02/29 生活新聞 GUCCI Psychedelic復古開趴 04:102020/03/01 《旺來報》 肺炎引人心慌 民眾焦慮求診比例增 17:182020/03/01 生活 波羅蜜多 曾亞琪寫佛療癒 04:102020/03/02 藝文副刊 Kobe Bryant自曝內心世界 曼巴精神成就偉大一生 07:542020/03/02 星奇 麗寶樂園 用五心精神創造獨特魅力 04:102020/03/03 投資理財 假馬國帥男扮網路愛情騙子 輕熟女險遭詐 12:302020/03/03 社會 好心勸架遭關396天 衰男怒領58萬 13:592020/03/03 日常 古代男子愛上青樓 有三妻四妾還不夠？ 20:492020/03/03 歷史 夏姿秋冬 戲劇化十足 04:102020/03/04 時尚消費 社會熱門新聞 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 【小英我靠山1】我總統府的！高級公務員修屋還賴帳 - 社會 獨家／移民署首任署長吳振吉病逝 從警四十載深獲器重 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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