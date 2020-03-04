色狼偷窺裙底 警3小時速逮

新北市中和區本月2日下午近6時，1名穿著短裙女子返回德光路住處時，43歲陳姓男子尾隨進入公寓，趁女子步上樓梯，竟蹲下窺視女子裙底，女子警覺詢問，陳男立即藉故問路離開，女子隨後向轄區警方報案。

中和警分局調閱監視器，比對出陳嫌身分，當晚即查獲陳男到案，陳男否認偷窺，自稱精神狀況不穩，對當時已無印象。偵訊後，警方依性騷擾防治法送辦。

(中時 )