台南市長黃偉哲今天視察永康社福中心居家隔離關懷點。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲今天視察永康社福中心居家隔離關懷點，他說，之前有發生居家檢疫者尚未收到隔離或居家檢疫公文仍搭交通工具，台南市力求做到「沒有時間差」的疫情傳達，除了配合中央政策，第一時間掌握誰需要隔離、誰需要居家檢疫，就電話訪視，避免因時間差成為防疫破口。

因應新冠肺炎疫情持續升溫，台南市政府已於2月24日於12處社會福利中心設立居家隔離、檢疫關懷點，由專業志工進行電話關懷並協助適當服務，黃偉哲今天上午前往視察並慰勉辛苦的社工同仁，他也當場撥電話給居家隔離民眾慰問及打氣。

黃偉哲說，台南面對新冠肺炎疫情，超前部署因應，以居家檢疫或隔離來說，就盡可能把這個缺口補起來，不要發生時間差導致有人在外趴趴走的情形，因此，居家隔離、檢疫的據點優先建置，希望讓防疫工作做得夠盡善盡美。

他說，今天到永康社福中心視察居家檢疫隔離關懷點，這雖然是應中央疫情指揮中心要求各縣市政府設立，但台南市是跑第一個，快速結合社區關懷輔導員，由專業志工投入為居家檢疫、隔離民眾做關懷。他說，台南陸續有1000多位居家檢疫、隔離個案，陸續隨著疫區國家愈多，後續居家隔離、檢疫的人可能會更多。

目前雖然有各區公所里幹事每天關懷，但心理上交給專業志工進行輔導更好，他很感謝民政局、社會局讓台南居家檢疫隔離關懷點優先建置，將來如果發生令人擔心的大規模社區感染疫情，隔離、檢疫的人會增加很多，為避免他們心情受影響而趴趴走，多關懷他們是應該的。

社會局表示，慈濟、統一都贈送上千份安心包，提供隔離、檢疫民眾享用，讓他們安心在家自我隔離，黃偉哲現場檢視安心包內容，他也打趣，「有安心包防疫就不出包」。

(中時 )