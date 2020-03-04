國民黨主席補選即將投票，郝龍斌、江啟臣兩位候選人都強調改革國民黨；走訪民間的前黨主席朱立倫今早在臉書發文，以故總統蔣經國「堅持民主自由的立場，捍衛中華民國、親美反共是最基本的路線」，強調黨要改革，要記住經國先生的堅持。不過朱提點的「親美反共」，意外引發網友意見交鋒。

朱立倫在臉書貼出他到雲林縣拜訪故總統經國先生民間友人、人稱「西瓜大王」的老瓜農許東水的照片，表示經國先生近五十年前的一次低調光顧，讓賣了一輩子西瓜的許阿伯終生難忘。親民愛民，為農民解決當時農民使用的拼裝車合法問題，讓當地老農民感念地稱當年開的是「經國牌」農用拼裝車。

他說，走過半世紀，國民黨後人們似乎忘了經國先生一生為中華民國、為台灣付出的幾項堅持。這些都是我們自我改造必須要做的。

朱立倫說，經國先生一生堅持民主自由的立場，捍衛中華民國、親美反共是最基本的路線；經國先生培育了大量優秀年輕人才為國所用，奠定了台灣經濟奇蹟的基礎；經國先生的清廉、勤政、愛民更是至今不分藍綠對他的最高評價。

他強調，國民黨要改革，至少要記住經國先生的幾項堅持，自我改造、加速改革，才有未來！

朱立倫指出的「親美反共」，引起網友交鋒。有人說「親美親中才最好，請市長說明，你現在公然的定調的親美反中，跟民進黨的差別在哪？」有人解讀朱是「反共不反中」，有人說「如果藍營認為連親美反共都難以接受，就是持續與台灣主流社會脫節，然後新黨化」，有人說「好好笑，親美親中不是更好。國民當從來就不曾反美，親美100 ％很棒的話，美國怎不跟台灣建交？」

(中時 )