台灣英文雜誌社董事長陳嘉男3日過世 享年82歲 11:362020/03/04 中時電子報 徐慈薇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣英文雜誌社是台灣最大外文刊物代理商。(圖/翻攝自官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣英文雜誌社董事長陳嘉男三日在家中過世，享年八十二歲。八日將在法鼓山舉行追思會，會後植存於金山環保生命園區。 台英社是台灣最大外文刊物代理商，1946年9月由陳嘉男的父親陳國政所設立，目前共代理讀者文摘、彭博商業周刊、經濟學人等知名刊物300多種。 (中時電子報) #雜誌社 #董事長陳 #過世 #享年 #刊物 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔣雅淇3親人半年內接連離世 夢見母親轉念 07:582020/03/01 星奇 巴菲特也尊崇 美經營之神威爾許過世 23:032020/03/02 國際 具荷拉死後投胎？兩月後嫂嫂懷孕了 哥哥：來當我女兒吧！ 16:142020/03/03 娛樂 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 暖心！蘋果送陸隔離員工大禮包 裡面竟有這台 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 陸復工數據造假？企業爆整天開空調耗電 - 財經 高股息燙金 逾百家爭豔 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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