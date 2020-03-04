台灣英文雜誌社董事長陳嘉男三日在家中過世，享年八十二歲。八日將在法鼓山舉行追思會，會後植存於金山環保生命園區。

台英社是台灣最大外文刊物代理商，1946年9月由陳嘉男的父親陳國政所設立，目前共代理讀者文摘、彭博商業周刊、經濟學人等知名刊物300多種。

(中時電子報)