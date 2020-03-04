專業電子化學材料通路商崇越電（3388）2019年因原物料價格下滑及美中貿易戰之干擾，致使營收及獲利均下滑，另因2019年初完成現金增資故股本膨脹下稀釋每股獲利，在諸多不利因素下，仍樂賺半個股本，繳出每股稅後盈餘5.1元的成績單，但表現仍不若前年的7.41元。

崇越電去年合併營收77.72億元，歸屬於母公司淨利3.76億元，每股稅後盈餘（EPS）5.1元，經董事會通過擬配發現金股利3.6元，配發率約為70％；以崇越電3日的收盤價68元計算，現金殖利率約5.3％。

崇越電指出，發放率僅7成，確實略於往年近8成的水準，主要係考量目前全球受到新型冠狀病毒影響經濟景氣，未來市況仍存在諸多不確定因素，因此多保留一些現金部位以因應後續可能的狀況。

受到現金股利發放率不若往年影響，再加上市場擔心疫情延長，拖累供應鏈拉貨進度，崇越電4日並未見追價買盤出現，走勢相對疲弱，開盤後，一直在盤下1％以內做震盪。

展望2020年，崇越電指出，貿易戰對全球經濟影響已逐步淡化，矽利光原料價格及供需狀態亦回復平穩狀態。然今年開春以來，全球受到新型冠狀病毒影響經濟景氣，其中以中國最為嚴重，各地出現延遲暫緩開工之情形，目前全球市況仍存在諸多不確定因素，崇越電將持續密切留意疫情對產業市場的變化並適時做出因應措施，為此公司日前也已組成防疫管理小組。

(工商 )