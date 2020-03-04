上周「228」三天連假剛落幕，但房市卻有驚喜發現。鄉林建設集團董事長賴正鎰今（4）日表示，受惠新冠肺炎防疫概念醱酵，鄉林建設的新完工住宅大案「山海匯」，在3天連假中，賞屋客竟增加3成，一舉成交3戶，真是「疫」想不到！

新冠肺炎防疫期，國人健康管理，也開始尋覓遠離人潮聚集，親近大自然低密度建案或商辦。鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，淡水紅樹林新成屋「鄉林山海」及北投區「鄉林玉川」，最近來客數湧現，228三天連假，鄉林山海就有28組來客，較先前假日多3成，成交3戶。

另外，台北市北投高綠覆率的養生宅「鄉林玉川」，也售出1戶。

連正對士林官邸萬坪公園的「士林官邸」高端商辦大樓，也出現5組有意承租的業主賞屋，讓他完全「疫」想不到竟會逆勢成為受益對象。

熱愛爬山，廣植綠樹的賴正鎰說，台商回游聚台灣經濟動能，低利率更持續帶動自住剛需買氣，除了關心事業與經濟表現議題外，養生與住家環境更是企業家新置產的要件。但新冠肺炎從農曆過年前爆發至今超過月餘，大家都盡量在家不出門。

他指出，最近不少台商不僅延遲回大陸的時間，建商也把Q1要推案的新案紛紛延後往Q2或下半年推出，鄉林今年將在大陸推出總銷台幣250億元成都住宅案，Q2將有第一期釋出。另外在新北及台中也各準備好，總銷超過110億元的3個新案，伺機推出。

(工商 )