新冠肺炎疫情持續擴大，迄今全球已超過8萬人染病，從1月疫情爆發以來，綜觀各國防疫措施，相較台灣對於疫情應對能力，可說是有目共睹，深獲民眾肯定。

為向堅守防疫第一線醫護人員致敬，崇越集團旗下全台11間門市的「安永鮮物」健康超市，與位於台大醫院及台北榮總美食街的「安永鮮食」魚湯店，兩品牌共13間據點，自3月4日至3月31日期間，醫護人員憑醫療服務證，即贈送每人鱸魚精試飲包3包，每間門市300包送完為止，初步估計送出4千包。門市據點請見安永鮮物官網查詢或電0800-538835。

為響應政府防疫措施，安永鮮物健康超市自上月初先後推出免費喝魚湯、送次氯酸水等抗疫活動。其中魚湯自2月6日起，近一個月已送出約4萬杯；濃度150ppm的微酸性次氯酸水，自2月21日起約兩周期間，已送出近5千公升，該活動預計進行一個月（至3/20止），將送出13公噸次氯酸水，估計可嘉惠超過4.3萬人次。而免費喝魚湯活動將持續進行，直到疫情趨緩，目前尚無確切截止日，歡迎民眾踴躍來店品嘗。

(工商 )