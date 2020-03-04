新冠病毒疫情持續從亞洲擴散至美歐地區，引發全球股市震盪，美聯準會（Fed）宣布降息兩碼，元大投信表示，近期可以台美連線策略，包含台股、美債與黃金的防疫資產配置組合，兼顧短期抗震及中長期理財需求。

新冠病毒疫情延燒擴大，市場預期未來經濟將大幅受到影響， Fed緊急宣布降息2碼，因應新冠肺炎疫情衝擊經濟影響。受此消息影響，國內美債ETF產品如元大美債20年(00679B)與元大美債20正2(00680L)價格於4日雙創新高，法人預期，年底前再次降息2碼的機率快速上升，因此短期內美債有機會處於震盪偏強態勢。

整體觀察，疫情仍以亞洲為相對高集中區，因此全球經濟表現相對強勁的美國以及國人熟悉具主場優勢且防疫成效佳，有望受惠轉單效應的台灣，相關資產仍是中長期配置重心。

元大投信表示，台股即使在疫情肆虐之下仍保持相對穩定度，說明台股龍頭企業競爭力與高殖利率紀錄形成台股防護力，17日至24日將募集的元大高股息優質龍頭基金，以深耕台灣、高現金股息殖利率，以及具備優質產業龍頭地位企業為布局，訴求將每年股利作為月配息、資本利得作為年終分紅，落袋為安的配息機制設計，適合台股最長萬點行情及中長期配置。

此外，避險情緒和寬鬆政策的驅動，使得美國公債成為近期防疫資產亮點。美國公債的信用評等被惠譽評為AAA的最高級，是能固定收息也有資本利得機會的避險工具，同樣是資產配置要角。儘管美債殖利率偏低，但相對其他主要國家公債利率，美債仍有利差空間，當股市受疫情影響而下跌，仍證明美國公債的避險特性不減，透過槓桿更放大波動空間。

亞洲為這波疫情重災區，避險需求一度讓美元指數成為外匯市場中最有機會走強者。但隨著歐美地區也開始出現疫情案例增加現象，出現高檔震盪，需密切觀察歐美疫情變化。

而避險工具中，黃金今年同樣受惠實質利率走低，在疫情蔓延下，金價進一步來到七年來新高價位，在美國未來仍有進一步降息之可能情況下，實質利率或有可能持續探底，金價後勢值得期待。

專家建議，新冠病毒帶來全球市場恐慌，避險工具短線價格漲幅不小，擔心市場多空消息交雜，短期或有高檔震盪者，可透過黃金、美債、美元指數相關原型、槓桿或反向ETF等工具交叉操作布局。

(工商 )