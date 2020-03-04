配合防治新冠肺炎（COVID-19）疫情，台灣高鐵（2633）積極展開六項超前部署措施，包括提升消毒頻率、清明疏運實施全車對號座、提升防疫應變小組層級、準備體溫量測儀器，以及各辦公場所謝絕訪客並研擬「業務延續計劃」。並採購24台紅外線體溫量測儀，即日起率先在高鐵桃園站啟用2台，維護旅客健康安全並確保營運持續穩定，預計4月底全線各站完成安裝。

台灣高鐵表示，各車站現均已配置足量額溫槍，隨時可配合啟動旅客進入閘門前體溫量測。同時，為使監測更有效率，高鐵公司日前更積極向國內廠商採購24台紅外線體溫量測儀系統，該系統已取得衛福部第一等級醫療器材許可證，精準度可達±0.3℃，每組測量儀將搭配二位站務人員全程執行監測作業，若系統測得旅客體溫過高，將再以額溫槍進行二度確認，若旅客體溫超過37.5℃，則將勸導旅客返家休養或前往就醫。

依台灣高鐵規劃，除4日在桃園站進行測試的2台醫療級紅外線體溫量測儀外，預計3月底再增加8台，4月底再到貨14台，屆時高鐵全線12座車站各閘門都將配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，可大幅提升防疫效能、確保旅客健康安全。

因應疫情發展，台灣高鐵啟動多項超前部署措施，包括高鐵各車站清潔消毒頻率將從現行每4小時一次提升為每2小時一次，並特別針對旅客較常接觸之設備，例如：廁所、電扶梯、售票櫃台等加強消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒；各車站廁所亦採用感應式水龍頭，減少旅客因接觸而感染的機會。

台灣高鐵車廂均設有獨立空調系統，各車次列車於每日收班後，亦會確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強消毒，以維護車廂內環境衛生及旅客健康安全；此外，若有發現特殊個案，高鐵公司也會針對該旅客行經動線及車廂進行立即消毒，維護其他旅客乘車安全。

針對清明節假期旅運高峰，高鐵公司優先考量降低人潮擁擠造成之感染風險，決定於「清明假期疏運」期間（4/1至4/6）規劃開出之1050班次列車，將一律實施全車對號座，同時暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，籲請旅客配合，共同防範疫情擴散。

此外，配合中央流行疫情指揮中心提升為一級開設，高鐵公司亦將現行「COVID-19防疫小組」擴大參與部門並提升參與人員層級，以加強應變決策。同時防疫小組也提升為「COVID-19防疫應變小組」。

高鐵全線各車站已備妥足夠數量額溫槍，隨時可配合政府政策啟動進站旅客體溫量測措施；同時，已向國內廠商訂購24套紅外線測溫儀，今日先行安裝2台於桃園站進行測試，3月底再增加8台，4月底再增加14台，並於全線各站完成安裝。

台灣高鐵指出，除了「高鐵探索館」之外，各辦公場所自2日起已謝絕所有外賓訪客進入，以降低感染風險；此外，各部門亦已積極擬定「業務延續計劃」，確保高鐵營運服務不中斷。

(工商 )