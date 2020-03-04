財新4日公布中國2月服務業採購經理人指數（PMI）降至26.5，遠低於上月的51.8，不僅為史上新低，更是開始該項調查逾14年來首次降至50的榮枯線下方。

財新網報導，受製造業和服務業指數雙雙回落影響，財新2月中國綜合PMI亦自上月的51.9降至27.5，創歷史新低。

財新於2日公布的2月中國製造業PMI大幅降至40.3，創2004年4月該項調查開啟以來紀錄最低，遠遜於市場預估中值45.7，亦遠低於1月份的51.1。其中，生產、新訂單和用工數量皆創下調查開啟近16年來最大降幅。

事實上，財新的PMI數據走勢與大陸國家統計局公布的官方PMI一致。統計局日前公佈的2月服務業PMI為30.1，下降23個百分點；綜合PMI回落24.1個百分點至28.9。

從財新公布的分項數據來看，2月服務業新訂單指數跌至歷史新低，為2008年12月以來首次落入收縮區間。受訪服務業企業反映，這與客戶取消訂單和出行限制有關。製造業新訂單指數也降至有記錄以來最低,綜合看，新訂單和綜合新出口訂單總量也出現歷史最大降幅。

出行限制導致服務業企業招工困難，服務業就業指數雖然下挫幅度較小，但也降至調查開展以來最低。製造業就業指數也跌至歷史新低。綜合來看，兩大行業整體用工數量創有記錄以來最大跌幅。

人手短缺加上企業停業，導致服務業企業積壓業務量激增，未完成業務指數飆升至歷史最高。製造業積壓業務量也大幅上升，導致綜合積壓工作指數驟升至歷史新高。

(工商 )