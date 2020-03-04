大陸國家衛健委4日公告，截至3日24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例119例，新增死亡病例38例（湖北37例，內蒙古1例），新增疑似病例143例。當日新增病例續創下衛健委公佈全國資料以來僅高於1月20日77例的次低。

當日新增治癒出院病例2,652例，解除醫學觀察的密切接觸者6,250人，重症病例減少390例。

截至3月3日24時，據31個省市的確診病例27,433例（其中重症病例6,416例），累計治癒出院病例49,856例，累計死亡病例2,981例，累計報告確診病例80,270例，現有疑似病例520例。

累計追蹤到密切接觸者666,397人，尚在醫學觀察的密切接觸者36,432人。

湖北當日新增確診病例115例（武漢114例），新增治癒出院病例2,389例（武漢1,859例），新增死亡病例37例（武漢31例），現有確診病例25,905例（武漢22,368例），其中重症病例6,232例（武漢5,723例）。

湖北累計治癒出院病例38,556例（武漢24,890例），累計死亡病例2,871例（武漢2,282例），累計確診病例67,332例（武漢49,540例）。新增疑似病例52例（武漢43例），現有疑似病例340例（武漢234例）。

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