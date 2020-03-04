美國聯準會（Fed）3日晚間突然宣佈降息兩碼（0.5個百分點），讓市場憂慮肺炎疫情恐將進一步打擊全球經濟，不僅影響美股三大指數收盤下跌，A股4日早盤亦小幅開低。惟上證綜指不久後即由跌轉升。

上證指數4日開盤報2,981點，跌11點，跌幅0.37％；截至4日上午10點35分，報2,995.87點，上揚2.97點，漲幅0.1％。

深成指開盤報11,411點，跌72點，跌幅0.63％；現報11,470.9點，跌13.31點，跌幅0.12％。創業板指數開盤報2,159點，跌13點，跌幅0.62％；現報2,176.14點，上漲2.79點，漲幅0.13％。

滬深300指數開盤報4,078點，跌12點，0.31％；現報4,090.37點，下跌0.99點，跌幅0.02％。 各類股幾乎全線下滑，水泥股跌近1％；化工、煤炭、房地產、鋼鐵、電力、金融、石油、有色金屬股偏弱；環保股則漲逾1％。

(工商 )