受新冠肺炎疫情影響，對香港經濟表現造成重大衝擊。IHS Markit公布，經季節調整後，2月製造業採購經理人指數（PMI）由上月46.8下滑至33.1。綜觀過去兩月數據，PMI平均值為39.9，反映香港私營經濟於2020年第一季很可能加劇衰退。

香港信報報導，調查稱，企業於第一季的業務運作大幅滑落。業者透露，工作天數和銷售額皆因疫情而縮減，產量跌幅屬史無前例。至於業務有實質增長的企業則指，市場對必需品、清潔和消毒用品的需求增加。

疫情爆發重創2月份的訂單需求。整體新增的銷售額以破紀錄速度銳減，因來自大陸的訂單量直線下滑。同樣地，由其他海外市場流入的新業務量亦以歷史速度縮減。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，香港營商信心驟降，業者相信疫情將持續數月，因此大多數企業預期將會減產，並為過渡艱難時期而削減就業和採購活動。預估官方進一步加大政策支援的逼切性大幅提高。

(工商 )