基亞(3176)公告，與日本上市公司Oncolys BioPharma (東證上市代號4588)共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301，去年4月授權日本中外製藥(Chugai Pharmaceuticals)後，針對食道癌合併治療的二期臨床，已正式收錄第一名受試者(First Patient In)，該臨床將收案37人。

基亞表示，依Oncolys於3月4日公告，Oncolys接獲中外製藥通知OBP-301合併放射線治療食道癌的臨床二期試驗，已於2020年3月3日正式收錄第一名受試者(First Patient In)。

目前OBP-301除合併放射線治療食道癌的臨床試驗外，也在台灣及韓國執行肝癌第一期臨床試驗，美國則執行胃癌及食道癌之合併免疫抑制劑第二期臨床試驗。

基亞與Oncolys合作開發OBP－301已超過十年，由於溶瘤病毒治療 被視為是新世紀最夯的癌症療法之一，也讓OBP－301的大陸和港、澳 權利，在2016年即以1.02億美元授權江蘇恒瑞製藥；2019年4月，OBP－301再將全球權利（除中港澳）以500億日圓授權日本中外製藥， 授權地區為日本及台灣，授權範圍含再授權、研發、製造及銷售。

根據協議，該二個授權案，基亞的分潤比例是有三分之一，未來將視OBP-301開發進度，享有階段里程金分潤。

(工商 )